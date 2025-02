Quotidiano.net - Listini di borsa europei divergono, Milano guida con Ftse Mib in rialzo

Si muovono a due velocità i principalidiin linea con il clima d'incertezza che ha prevalso in Asia e nel Pacifico. Gli investitori guardano infatti agli sviluppi del quadro geopolitico, dopo l'avvio dei colloqui tra Usa e Russia sull'Ucraina e alle prossime mosse dell'amministrazione Trump in tema di dazi. C'è attesa inoltre per i verbali della Fed previsti in serata, mentre nel Regno Unito l'inflazione è salita oltre le stime al 3% annuo.Mib +0,8%) è la migliore, la segue a distanza Francoforte (+0,1%), mentre cedono Madrid (-0,24%), Parigi (-0,19%) e Londra (-0,1%). Positivi i future Usa. Risale a 105,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,1 punti al 3,12% e quello tedesco di 2,9 punti al 2,52%.