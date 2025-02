Thesocialpost.it - Liste d’attesa, l’incredibile novità per le visite in ospedali e ambulatori: ecco cosa cambia

Sta facendo molto discutere una incredibilea livello sanitario introdotta dalla Regione Piemonte e che, pare, presto potrebbe essere ripresa anche da tutte le altre Regioni. Si tratta del pagamento del ticket sanitario anche se non ti presenti allemediche prenotate. L'obiettivo è quello di dare un taglio alle lunghissime. Tra le variedel nuovo Centro unico di prenotazione del Piemonte c'è anche il progetto di inserire una sezione apposita nel sito per cancellare l'appuntamento, nel caso in cui il paziente non si dovesse presentare. Spiega l'assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, a margine del convegno dedicato alla cyber sicurezza: "Uno su quattro oggi non si presenta alle, nonostante le prenotazioni".