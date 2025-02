Ilfoglio.it - L’isola

Leggi su Ilfoglio.it

Quasi contestualmente all’uscita di "Confessioni di un borghese", l’autobiografia in forma di romanzo di Sándor Márai, Adelphi ripubblica anche quest’opera minore del grande scrittore ungherese. "" (1934) è un romanzo difficile, introspettivo, così come chiuso e sofferente è il suo protagonista, Viktor Henrik Askenasi, un maturo e stimato docente di Filologia in vacanza sulla costa dalmata, alla ricerca di “un posto tranquillo”, per tentare di riprendersi dal violento sbandamento psicologico ed emotivo in cui è precipitato. L’intera prima parte del libro, a tratti incomprensibile, costituisce una sorta di lunga ambientazione, dove il personaggio principale e alcune comparse si muovono in un’atmosfera rarefatta, resa insopportabile dal caldo afoso e soffocante. Dopo oltre sessanta pagine, la svolta: Askenasi si rende improvvisamente conto (e con lui il lettore) della realtà che lo paralizza.