Biccy.it - L’Isola dei Famosi, ci sarebbero problemi con la nuova edizione

Leggi su Biccy.it

Il futuro delladedeisarebbe in bilico. Nonostante l’ok iniziale di Pier Silvio Berlusconi, Mediaset starebbe titubando a causa degli elevati costi di produzione e del rischio di ascolti deludenti. Se fino a qualche settimana fa il ritorno del reality sembrava certo, ora tutto tace, e c’è chi ipotizza che il programma potrebbe non andare in onda.A differenza del Grande Fratello, dove molti vip fanno a gara per partecipare (e alcuni tornano più volte, come Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta), adeiin molti rifiutano l’invito. E non si può biasimarli: un conto è trascorrere le giornate tra sauna e divano, un altro è soffrire la fame, dormire per terra e combattere con i mosquitos. Affrontare fame, intemperie e insetti non è esattamente allettante, soprattutto se il cachet non è abbastanza alto da compensare la fatica.