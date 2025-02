Iltempo.it - L'intervista a Dini: “Meloni? È una liberale. L'Europa così non va e l'Italia può cambiarla”

Leggi su Iltempo.it

«Non mi sembra che durante questi anni ci sia mai stata una contrazione di valori liberali. Giorgiaha sempre agito con prudenza e per questo è stata premiata daglini». A dirlo l'ex presidente del Consiglio Lamberto.Draghi esorta l'Unione ad agire come un solo Stato. Condivide l'appello? «Lo condivido pienamente. Quale sarebbe il futuro dell'se non si muove unita, a maggior ragione se si tiene conto delle ultime uscite di Donald Trump? Oggi come non mai occorre un'Ue coesa e un esercito comune. Non possiamo più contare sull'ombrello protettivo della Nato. Allo stato non sappiamo più neppure se gli Stati Uniti sarebbero pronti ad attivare l'articolo 5, quello che impegna tutti i Paesi a difendere l'alleato bersagliato».L'lo ha sempre rispettato? «Ricordo quando gli Usa sono stati attaccati con il bombardamento delle Torri Gemelle ed è incominciata la lotta per ricercare i responsabili di quell'azione.