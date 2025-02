Ilfattoquotidiano.it - L’intelligenza artificiale aiuta o sostituisce il lavoro? L’importanza della contrattazione collettiva

di Simone Lauria – Area studi, Camera delCgil di MilanoUna ricerca condotta e pubblicata recentemente dall’Inapp (l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) ci permette di comprendere e di orientare la discussione sull’esposizione e sull’impatto dell’IA nelle attività lavorative quotidiane.Il tema di fondo è il seguente: quali professioni sono più vulnerabili e quali invece possono trarre più vantaggi dall’introduzione dell’IA nell’organizzazione del; in buona sostanza: l’IA assiste oil?Nella ricerca è stato utilizzato un indicatore, che misura il livello di esposizione all’IA delle abilità possedute dai lavoratori, in modo da poter valutare l’esposizione delle diverse professioni all’IA; emerge, come intuibile, che le professioni meno esposte sono quelle legate alle attività manuali (manovali e personale non qualificato dell’edilizia), quelle che richiedono capacità relazionali, difficili da automatizzare, e alcune professioni artistiche (atleti, ballerini); emerge, invece, che le professioni più esposte sono quelle che includono funzioni amministrative e di gestione, basate anche sull’elaborazione complessa di dati ma che possono essere automatizzate e comunque migliorate con l’utilizzo dell’IA.