Link University? Prima il pubblico

Al centro del consiglio comunale di ieri, al palazzo dei Capitani, anche l’insediamento dei nuovi corsi di studio universitari ad opera della. L’avvento nel Piceno dell’università privata, infatti, nelle ultime settimane ha sollevato un polverone di polemiche, soprattutto dal centrosinistra. Il sindaco Marco Fioravanti, in merito, rispondendo all’interrogazione illustrata dal consigliere Giorgio Passerini, ha ribadito che da parte del Comune c’è la massima disponibilità ad accogliere corsi aggiuntivi, ma non ad accettare l’istituzione di corsi che invece si porrebbero in concorrenza con quelli proposti dalle università pubbliche già presenti sul territorio. "Se laha deciso di investire qui significa che il territorio è in fase di sviluppo – ha sottolineato il primo cittadino -.