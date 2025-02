L’inesistente copertina della rivista spagnola El Jueves sui colloqui tra Russia e USA per la pace in Ucraina

Leggi su Open.online

I recentitra Stati Uniti eper un accordo diinnon hanno placato la propaganda del Cremlino. Un copione già visto in passato è quellodiffusione di false copertine di riviste satiriche, come la francese Charlie Hebdo, per mettere in ridicolo l’, Zelensky e i loro alleati. In questo caso, come già nel 2023, è circolata una falsaEl, che raffigura Zelensky mentre osserva Putin e Trump intenti a parlare all’interno di un’abitazione.Per chi ha frettaNon è la prima volta che la propaganda russa sfrutta ladiffondendo false copertine.Non è presente alcunadel genere nel sito ufficiale.Lanon presenta la firma del disegnatore.La falsapresenta segni di manipolazione.