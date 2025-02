Lanazione.it - L’impegno con l’ambiente. La storia della beccaccia e del suo volo spezzato ispira la pulizia del Moletto

Leggi su Lanazione.it

Ha fatto del ““ il suo nido, il luogo in cui rientrare dopo ogni sor. Ma su quel fazzoletto di sabbia, accarezzata dagli scogli su cui si staglia il faro verde, dove si arrampicano in equilibrio nel vento gli eterni “bamboretti“ scolpiti da Libero Maggini, la piccoladi mare ha incontrato la più subdola delle insidie: una lenza. Che si è attorcigliata e poi stretta intorno ad una zampina, persa proprio a causa di quel nodo. E dalpiccoladi mare è nata l’iniziativa “Adopt a Beach” – promossa dalle associazioni WWF Alta Toscana, Legambiente Versilia, Plastic Free, Lipu, AmiciTerra e Captain Paul Watson Foundation – per ripulire dai rifiuti la spiaggia del Triangolino, nell’area portualeDarsena, e sulla vicina spiaggia del Muraglione.