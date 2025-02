Anteprima24.it - L’Ic Aurigemma accoglie il cantautore Andrea Sannino

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà ila raccontarsi il 21 febbraio agli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado deldi Monteforte, guidato dalla dirigente Filomena Colella. Punto di partenza del confronto il suo ultimo libro dal titolo “Prima di Abbracciame”., testimonial del Consiglio Nazionale Diritti Infanzia Adolescenza, è promotore dell’iniziativa “Scuola tour” che lo vede protagonista di incontri motivazionali in decine di scuole del territorio nazionale. In “Prima di abbracciame”, consegna la testimonianza di vita di un ragazzo che, grazie alla sua testardaggine, alla perseveranza e alla determinazione è riuscito a realizzare il sogno di diventare cantante. Storie e curiosità del suo percorso umano che diventano strumento per lanciare un messaggio di speranza e incoraggiare gli allievi a non arrendersi alle difficoltà.