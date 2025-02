Lanazione.it - Liberazione, i film per non dimenticare

Inizia oggi al Terminale la rassegna Al cinema per non, organizzata dall’Anpi in occasione dell’80° anniversario della. Si parte alle 18 con la proiezione di Roma città aperta, versione restaurata, capolavoro del neorealismo con la regia di Roberto Rossellini e le indimenticabili interpretazioni di Anna Magnani (foto) e Aldo Fabrizi. L’appuntamento successivo sarà mercoledì 19 marzo, sempre alle 18, con Genoeffa Cecconi. I miei figli, i sette fratelli Cervi, undocumentario del 2024, scritto da Loredana Ravanetti e diretto da Marco Mazieri, che sarà presente in sala: affronta la Resistenza dal punto di vista inedito delle donne contadine. Infine, mercoledì 16 aprile sarà la volta di Invelle di Simone Massi,di animazione che parla della Resistenza vista dagli occhi di tre bambini che, in diverse epoche del Novecento, attraversano le guerre mondiali fino alla strategia della tensione.