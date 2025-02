Screenworld.it - L’IA controllerà i nuovi laser anti drone della Marina USA (ed è già polemica)

Ladegli Stati Uniti sta compiendo significativi passi avnel contrasto alle minacce aeree, sviluppando tecnologie sempre più avanzate quali un nuovo sistema d’armache sfrutta l’intelligenza artificiale. Apprendiamo la notizia tramite New Atlas che spiega come il progetto, nato dalla collaborazione tra il Naval Postgraduate School (NPS), il Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division, Lockheed Martin, Boeing e l’Air Force Research Laboratory (AFRL), punti a rendere questi sistemi più precisi ed efficaci nell’intercettare e distruggere bersagli in rapido movimento, come sciami di droni autonomi.Le armisono già una realtà nelle strategie militari, grazie alla loro capacità di colpire alla velocitàluce e alla loro economicità rispetto ai missili convenzionali.