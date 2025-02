Quotidiano.net - L’ex ambasciatore: “Trump darà un impulso per la difesa comune”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 febbraio 2025 – La Russia continua a rappresentare uno snodo delicato a livello geopolitico. Le ultime esternazioni hanno riguardato il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha raccolto solidarietà unanimi. Abbiamo parlato con Giorgio Starace, tra il 2021 e il 2024d’Italia in Russia, degli sviluppi verso il negoziato e del ruolo che potrà avere l’Europa.quale ruolo per l’Europa rispetto alle prospettive di negoziato con la Russia? PALM BEACH, FLORIDA - FEBRUARY 18: U.S. President Donalddelivers remarks before signing an executive order on expanding access to IVF at his Mar-a-Lago resort on February 18, 2025 in Palm Beach, Florida. Later today Fox News will air a joint interview between Presidentand Tesla and SpaceX CEO Elon Musk.