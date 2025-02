Oasport.it - Lewis Hamilton: “La prima Ferrari che potrò guidare, ho grandi aspettative: sono nel posto giusto”

si è impegnato a rilasciare qualche parola in italiano ai microfoni di Sky al termine del filming day andato in scena oggi a Fiorano. Il pilota britannico ha avuto la possibilità di provare la nuovadopo la presentazione avvenuta ieri sera a Londra insieme agli altri team e seguita dal rilascio di alcuni rendering verso mezzanotte, manifestando il suo stato d’animo in una lingua per lui nuova: “molto emozionato,felice. La macchina bene“.Il sette volte Campione del Mondo ha poi proseguito: “È ancora presto, non posso dire troppo. Non abbiamo avuto problemi oggi. Charles ha guidato stamattina, io nel pomeriggio. Questa è lacheed è difficile crederlo per me, sto cercando di godermi ogni momento con questo team iconico e leggendario, sto imparando tanto ogni giorno con tutti quelli con ui ho l’opportunità di lavorare“.