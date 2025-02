Oasport.it - Lewis Hamilton: “In Ferrari è tutto diverso, sono orgoglioso di essere qui. Ho cominciato con grande entusiasmo”

è pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera, con il sogno di conquistare l’ottavo titolo e di regalare allaun Mondiale piloti che manca dal 2007. Il quarantenne britannico, reduce da dodici stagioni in Mercedes, affiancherà il monegasco Charles Leclerc in una delle migliori line-up della storia del Cavallino in Formula Uno. Ieri sera nel frattempo la scuderia di Maranello ha svelato la SF-25 che comincerà il suo percorso a metà marzo con il GP d’Australia.“È un giorno speciale e, onestamente, lo aspettavo da tantissimo tempo. Ho già iniziato quest’anno con grandissimo, entrando per la prima volta in fabbrica e guidando per la prima volta una vettura, incontrandoil team. Fin dal primo giorno che ho conosciuto le persone che lavoravano al progetto della nuova monoposto è stato entusiasmante, pur non conoscendone realmente ancora i dettagli.