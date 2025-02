Gqitalia.it - Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno fatto il loro esordio ufficiale con due look Ferrari perfettamente coordinati

Leggi su Gqitalia.it

Ieri sera, all’O2 Arena di Londra, la Formula 1 ha finalmente alzato il sipario sulla stagione 2025. Il F1 75 Live non è stato però solo l’occasione per dare un’occhiata alle nuove livree delle monoposto o per vedere per la prima volta il nuovo Trophy Trunk creato da Louis Vuitton, ma anche per poter valutare isfoggiati dai piloti in quella che era a tutti gli effetti laprima uscita pubblica. Due su tutti, ovviamente:.La coppia di piloti non poteva che indossare duesu misura, disegnati dal direttore creativo del marchio, Rocco Iannone.ha scelto una overshirt nera con dettagli ispirati al mondo delle corse, abbinata a un paio di pantaloni oversize e completata da un cappotto avvolgente in misto cashmere, caratterizzato dalla fodera rossa, firma del brand.