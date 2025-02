Gamberorosso.it - "L'Europa continuerà a promuovere il vino nell'ambito del consumo responsabile". La presa di posizione del commissario all'Agricoltura

Combattere abuso e binge drinking,il prodottopuntando sui concetti di bere moderato, tenere conto dell'importanza del suo peso economico e culturale all'interno della società. Christophe Hansen,europeo all'e all'alimentazione, sembra offrire spiragli di razionalità'ampia e contraddittoria discussione in corso su alcol e salute, tra aumento delle aliquote minime sugli alcolici e ipotesi di alert in etichetta. Le preoccupazioni scatenate dalla pubblicazione ai primi di febbraio del documento di lavoro sul Beca da parte della Commissione Ue (Dg Salute) restano sempre vive, ma ladel neolussemburghese sulappare un po' più moderata e ragionevole, rispetto alla linea di altri suoi omologhi europei.No agli abusi, sì alla moderazioneIn un'intervista rilasciata a Follow Efow, la newsletter della Federazione europea delle denominazioni d'origine del, Hansen ha risposto sullo spinoso tema del "no safe level", di fatto l'argomento più caldo del dibattito - politico e scientifico - che sta dividendo i Paesi, tra chi considera pericolosa per la salute dei cittadini anche una minima quantità di alcol e chi ritiene che, in dosi moderate, assumerlo non porti conseguenze e rischi fisici.