L’eterno legame di Criscitiello con Mercogliano nuovo fuoristrada alla Misericordia

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 22 febbraio, alle ore 11.45, in piazza Municipio amuoverà i primi “metri” ilmezzodonatodel Partenio dal direttore di SportItalia Michele, che interverrà all’evento insieme al sindaco di, Vittorio D’Alessio, e al presidente della Misercordia del Partenio, Luca De Angelis. Per la comunità mercoglianese sarà l’occasione per ricordare il compianto Sandro, a cui il mezzosarà intitolato, uomo di cultura e già sindaco diche, sotto la sua guida, ha vissuto uno dei momenti di massima crescita e sviluppo. “Sarà una bella giornata – evidenzia il primo cittadino, Vittorio D’Alessio – e non solo perché lapotrà contare finalmente su un, moderno ed attrezzato mezzoutile per gli interventi di soccorso nelle aree scoscese del nostro territorio ma anche per ciò che, simbolicamente, questo dono rappresenta: il ricordo indelebile di un amico e cittadino illustre.