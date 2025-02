Amica.it - L'emozionante storia vera di Austin e della sua famiglia: in esclusiva il trailer di "Il bambino di cristallo", dal 27 marzo al cinema

Arriva nelle sale il 27, distribuito da Notorious Pictures, Ildi, il nuovo film diretto da Jon Gunn, che vede protagonisti Zachary Levi e Meghann Fahy. Di cui vi mostriamo in anteprima e inil.Ladi, ildiIspirato a una, il film, prodotto da Lionsgate, è basato sul libro autobiografico The Unbreakable Boy: A Father’s Fear, a Son’s Courage, and a Story of Unconditional Love, scritto da Scott Michael LeRette. E racconta il viaggio imprevedibile, tragico ed esaltante di un padre – di una– che deve fare i conti con uncon una malattia rara. Anzi, due. Perché oltre all’osteogenesi imperfetta, il piccolo ha anche un disturbo dello spettro autistico.Per questo i temi trattati dalla pellicola sono varie.