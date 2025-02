Ilgiorno.it - Legnano sorpassa Salò e revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

(Milano) – L’atto era rimasto sepolto tra migliaia di altri documenti ed era stato ormai dimenticato con il passare del tempo: dando seguito all’impegno assunto nei giorni scorsi dal sindaco Lorenzo Radice e a valle del lavoro svolto dal Segretario Generale per individuare l’iter procedurale, la giunta comunale, nella seduta di ieri, hato lache era stata conferita il 23 maggio 1924 dalla giunta municipale del tempo. La stessa strada intende seguire in questi giorni il Comune di, l’ex capitale della Repubblica Sociale Italiana, dove la decisione assume un valore simbolico ancora più forte. “Nel momento in cui ho assunto il ruolo di sindaco - ha detto a proposito dell’atto il sindaco legnanese Lorenzo Radice - ho giurato sulla Costituzione Italiana che è figlia della Resistenza ed è antifascista non soltanto perché vieta la ricostituzione del Partito Nazionale fascista, ma per quanto afferma nei suoi principi fondamentali, principi che sono alla base del nostro vivere comune.