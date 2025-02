Ilgiorno.it - Legnano, investe ciclista e scappa: incastrato dalle telecamere. Rintracciato e denunciato

(Milano), 19 febbraio 2025 – Un 50enne residente a Varese è stato indagato dalla polizia per i reati di omissione di soccorso e lesioni personali stradali, nei confronti di uninvestito a, in provincia di Milano. Alle prime luci dell’alba di mercoledì 12 febbraio, gli agenti della volante del commissariato sono intervenuti alla rotatoria di viale Sabotino angolo via Novara, a, per un incidente dove era rimasto coinvolto undi 42 anni. Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato la presenza dei soccorsi che stavano prestando le prime cure all’uomo coinvolto, un bengalese domiciliato in città, il quale ha raccontato che, dopo avere impegnato la rotatoria, ad un certo punto un’autovettura non gli ha dato la precedenza e lo ha urtato facendolo cadere.