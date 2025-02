Ilfoglio.it - "Le timidezze di Salvini e Conte su Mattarella? Hanno simpatie per Putin”. Parla Zanda (Pd)

Leggi su Ilfoglio.it

Roma. “In una condizione come quella che viviamo oggi, in cui l’Europa si presenta molto fragile e corriamo il serio rischio che la guerra si allarghi fino a coinvolgerci direttamente, dobbiamo sos.nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti