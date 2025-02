Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 19 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di192025 Ariete Intense sensazioni, emozioni, sogni. Un tuffo nel mondo interiore per capire l'importanza dei sentimenti che provate. Questo porta la profonda Luna in Scorpione, segno con cui avete un forte legame e che spesso condiziona le vostre scelte pratiche e amorose. Certe persone provocano in voi sensazioni insolitamente forti, potenti, stati d'animo a cui non siete abituati. Potete dubitare di tutto e di tutti, ma non di voi stessi. Credete nelle vostre qualità e nelle idee della persona amata. Toro Prima di chiedere e di pretendere, dovete sapere con esattezza quanto siete in grado di ricambiare, e non solo dal punto di vista professionale.