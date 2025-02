Lanazione.it - Le stelle della pasticceria italiana a confronto: al via i Campionati Nazionali

Marina di Carrara, 14 febbraio 2025. Al via iFederazione Internazionale di, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC), un appuntamento unico nel suo genere che da l 23 al 26 febbraio trasformerà la Fiera del Tirreno CT in un palcoscenico di eccellenza nell’arte dolciaria. Centinaia di talenti provenienti da ogni regione d’Italia si sfideranno per conquistare il titolo di Campione nazionale, mettendo in campo le abilità, le tecniche e l’estro creativo per conquistare l’esigente giuria. Una quattro giorni di gare e adrenalina. Competizioni e Celebrazione dell'Arte Dolciaria In scena 5 diverse competizioni che spaziano in tutti i diversi settori del made in Italy: campionato miglior colomba, miglior uovo di Pasqua decorato, miglior dolce (coppa gelato e praline), miglior pane e in scena anche la selezione per accedere ai mondiali del tiramisù.