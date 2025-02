Ilrestodelcarlino.it - Le sfide del mercato del lavoro. Sconfiggere le ’grandi dimissioni’ e valorizzare la salute mentale

In undelfluido e competitivo come mai prima d’ora, la sfida cruciale, per le aziende, è trattenere il proprio capitale umano. Ciò vale soprattutto per il settore tecnologico, nel quale la richiesta di profili qualificati è in costante crescita, a fronte di un’offerta assai limitata. Alla cosiddetta ‘retention’ – la capacità di trattenere i talenti – è dedicata l’omonima iniziativa organizzata da Confartigianato Forlì in collaborazione con Studio Mantini, che si è tenuta ieri nella sede di viale Oriani 1. Il seminario, a ingresso gratuito, era rivolto – spiega il segretario Mauro Collina – "agli imprenditori che riconoscono come primo valore di ogni realtà lavorativa il clima aziendale e la relazione con i dipendenti". Uno dei problemi principali che le aziende si trovano ad affrontare è, si sa, il turnover dei talenti.