Ilfattoquotidiano.it - “Le Regioni non siano sadiche, devono solo applicare la sentenza della Consulta. Salvini e il dibattito nel centrodestra? Opportunismi politici”

Se c’è una persona che in Italia può esprimere il suo parere e offrire le sue riflessioni sul fine vita è Mario Riccio. Il medicò che aiutò Pergiorgio Welby – finendo sotto inchiesta e che fu definito “sicario” – ha assistito quattro delle sei persone che hanno avuto l’agognato via libera alla procedura in Italia. In un momento in cui l’approvazione di una legge in Toscana da una parte e ilche si aperto (apparentemente) nelin Lombardia, Riccio ricorda a tutti che esiste “laCorte costituzionale” che “con tutte le sue limitazioni è un fatto oggettivo e deve trovare applicazione. E Guido Bertolaso lo ha capito”. Quindi “ai consiglieri regionali che sono così agitati dico che non è richiesto a loro di introdurre una legge sul fine vita, ma semplicemente, puramente, meramente, di creare un protocollo operativo e applicativo