Ilrestodelcarlino.it - Le opere di Velia Dell’Abate alla Galleria Rossini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’artistainaugura oggi,di Pesaro (in via38) la sua personale di pittura. In mostra 40 quadri a olio, dai quali emerge, come tratto distintivo, la capacità di catturare l’essenza dei soggetti, combinando tecnica raffinata e profonda sensibilità. Le sue, caratterizzate da un uso sapiente del colore e della composizione, riescono a trasmettere emozioni autentiche. L’esposizione è visitabile fino al 26 febbraio, con orario 10-12, 16-20. Ingresso libero.