Tpi.it - Le onde del passato: tutto quello che c’è da sapere sulla serie su Canale 5

Leggi su Tpi.it

Ledel: trama, cast, quante puntate, location e streaming dellasu5Ledelè la nuovain onda su5 protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri. Appuntamento in prima visione per sei puntate a partire dal 19 e 21 febbraio 2025. Nel 2004 Anna (Anna Valle) e Tamara (Irene Ferri) sono due amiche inseparabili con la passione per la musica e insieme formano un duo musicale di successo. Laè ambientata all’Isola d’Elba. Vediamo insieme tutte le informazioni.TramaIsola d’Elba, 2004: Anna Reali (Anna Valle) e Tamara Valente (Irene Ferri) sono due amiche inseparabili con la passione per la musica e insieme formano un duo musicale di successo. Nel corso di una serata su uno yacht, le due giovani sono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti.