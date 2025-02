Superguidatv.it - Le onde del passato: trama, cast e quando in tv (con un doppio appuntamento)

con Ledel. La fiction è liberamente ispirata al romanzo di Federica Brunini dal titolo ‘Due sirene in un bicchiere‘. Scopriamo insieme di cosa parla, chi fa parte delandrà in onda.Ledelcon Anna Valle: lain tvAnna Valle torna a essere la protagonista di una nuova fiction Mediaset. Dopo ‘Luce dei tuoi occhi‘, è infatti neldi Ledelche parte subito con unsettimanale. La prima puntata andrà infatti in onda mercoledì 19 febbraio 2025 su Canale 5 in prima serata mentre la seconda venerdì 21 febbraio 2025 sempre su Canale 5.Ma qual è lade Ledel? La fiction si apre con un flashback relativo al 2004 dove vediamo le giovani Anna Reali e Tamara Valente. Le due amiche sono legate dalla passione per la musica e da una serata su un yatch che le ha viste vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti.