Superguidatv.it - “Le onde del passato”, intervista a Emma Quartullo: “Misurarsi con il personaggio di Tamara è stata una sfida. Ho imparato a convivere con le insicurezze. Con mia madre Elena Sofia Ricci abbiamo un bel dialogo”

Leggi su Superguidatv.it

Da mercoledì 19 febbraio andrà in onda su Canale 5 la nuova serie “Ledel”. Liberamente ispirata a Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini, la serie è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy, in sei serate e con la regia di Giulio Manfredonia. Nella serie, Irene Ferri interpretaValente, amica di lunga data di Anna e principale sospettata dell’omicidio. Vent’anni prima Anna ehanno subito un’aggressione sessuale e ora devono fare i conti con il loro. Da giovani le due amiche sono interpretate daValenti ed.“Ledel”,esclusiva aNoi di SuperGuida TVto in esclusiva. La giovane attrice, sul suo, ha raccontato: “è unmolto forte a cui mi sono legata tanto.