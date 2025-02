Bubinoblog - LE ONDE DEL PASSATO: IL BROADCHURCH DI CANALE 5 IN SALSA MEDITERRANEA

Da mercoledì 19 e venerdì 21 febbraio, in prima serata su5, al via la nuova serie Ledelche vede protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri.LEDEL: LA TRAMAIsola d’Elba, 2004: Anna Reali (Anna Valle) e Tamara Valente (Irene Ferri) sono due amiche inseparabili con la passione per la musica e insieme formano un duo musicale di successo. Nel corso di una serata su uno yacht, le due giovani sono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti.Vent’anni dopo: Anna è diventata una pilota d’aerei che dopo il trauma subito ha costruito attorno a sé una fortezza invalicabile, mentre l’amica è rimasta sull’isola, dove ha aperto il B&B “Le Sirene”, specializzato in vacanze terapeutiche per gli ospiti che desiderano far pace con sé stessi e curare le ferite dell’anima.