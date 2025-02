Davidemaggio.it - Le Onde del Passato: anticipazioni seconda puntata di venerdì 21 febbraio 2025

Le sei prime serate de Ledel, dirette da Giulio Manfredonia per RTI – Banijay Studios Italy e tratte dal romanzo Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini, racconteranno un’indagine di omicidio che riapre un vecchio e mai risolto caso di stupro di gruppo. A seguire tutte le, aggiornate diin.Ledeldi21Luca si sente attratto da Anna1×02: L’ispettore Bonnard indaga sui simboli di un braccialetto trovato in una foto e riesce a collegare Anna e Tamara allo yacht di Zan. L’enigmatico pittore Giovanni sembra custodire delle verità suldi Anna, ma un improvviso incidente gli impedisce di rivelare ciò che sa. Anna si confronta con Luca ma non riesce ad aprirsi completamente sul segreto che Tamara custodisce, non riuscendo a fidarsi completamente di lui.