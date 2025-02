Superguidatv.it - Le Iene Show, il monologo di Luca Calvani: “la vera magia sta proprio nella normalità” | Video Mediaset

Lesono tornate in onda su Italia 1 con un toccantedi, l’attore che recentemente ha partecipato al Grande Fratello.Ildia Le, reduce dall’esperienza del Grande Fratello, è stato tra gli ospiti de Ledove si è raccontato a cuore aperto con unin cui ha celebrato la. !C’è una parola che a molti non piace e che per me è molto importante:” – inizia così ildi.L’attore prosegue raccontando come la sua vita sia cambiata dopo un amore finito e l’incontro con un uomo. “Ho 50 anni, una figlia di 16 anni, una vita pubblica ed una vita privata fatta di cose semplici. 9 anni fa, ad un anno mezzo fa dopo la separazione da una donna che ho amato molto e resta un punto di riferimento ho incontrato un uomo“.