Superguidatv.it - Le Iene Show, il monologo di Anna Valle: “nel branco che un gesto banale può trasformarsi in violenza disumana” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

A Letorna con unche diventa uno spunto importante di riflessione sule su come in gruppo spesso una parola detta anche per noia puòin un atto di.Ildia Le“Ho una figlia adolescente e mi capita spesso di rivedermi in lei e ripensare alle uscite con le amiche quando avevo anche io 16/17 anni” – inizia così ildia Le. L’attrice, che torna su Canale 5 con la nuova serie tv “Le onda del passato” è stata protagonista di unche affronta un tema moderno come quello dele dellache può scaturire da esso.“A parte le cose belle mi vengono in mente anche gli approcci invasivi, gli apprezzamenti non richiesti magari su una minigonna, certi complimenti che alla lunga ti fanno sentire a disagio, vulnerabile, fino alla sensazione di sentirsi accerchiata” – dice l’attrice che si sofferma su come, ancora di più oggi, sia pericoloso uscire la sera per tantissime ragazzi e ragazze.