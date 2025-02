Chiccheinformatiche.com - Le Iene Show: 45Ideas è la piattaforma usata dal programma TV per il Quiz in diretta “Questa la so”

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Nella puntata de Leandata in onda il 18 febbraio 2025 su Italia 1, è stato introdotto un nuovo gioco interattivo intitolato “La So”. Questo format innovativo consente al pubblico da casa di partecipare attivamente al, con la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro per ogni domanda posta durante la trasmissione. Il concorso resterà attivo fino al 25 marzo 2025 e la partecipazione è completamente gratuita.“La So” una novità significativa per LeLa So” rappresenta una novità significativa per Le, segnando la prima volta in Italia che uninoffre premi in tempo reale. Durante la trasmissione, vengono presentate domande originali e spiazzanti, in cui i concorrenti devono indovinare quale dei tre personaggi in studio possieda una caratteristica specifica.