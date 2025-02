Superguidatv.it - Le Iene, scherzo a Shaila Gatta prima del Grande Fratello | Video Mediaset

Lodia Le. La ex velina di Striscia La notizia è stata vittima in passato di unoorganizzato dall’inviato Nic Bello con l’ex fidanzato Leonardo Blanchard.vittima dellode LeDiversi anni faè caduto nella trappola de LeShow: la ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è stata vittima di unode Le. Il fidanzato di allora, il calciatore Leonardo Blanchard, con la complicità dellaNic Bello, ha fatto credere all’ex velina che ha speso tutti i soldi per diventare un adepto di una setta. Lorisale a molto tempodell’ingresso dinella casa del.La ex velina di Striscia scopre che il fidanzato è entrato in una setta a cui sta dando importanti somme di denaro.