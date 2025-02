Isaechia.it - Le Iene, lo scherzo a Shaila Gatta prima del Grande Fratello: “Che figura di mer*a!”

, in passato, è stata vittima di un brutto e cattivoda parte de Le.Il servizio in questione è andato in onda ieri, durante la messa in onda di martedì 18 febbraio. L’ex Velina di Striscia la Notizia, ai tempi aveva appena concluso la sua esperienza proprio sopra il bancone del programma di Antonio Ricci ed era caduta nella trappola del programma di punta targato Italia Uno.Complice il suo fidanzato di allora, l’ex calciatore Leonardo Blanchard con la quale laha avuto una lunga relazione e ha intrapreso una lunga convivenza durata parecchi anni. Il giovane compagno, con la complicità del giornalista inviato de Le, Nic Bello, ha fatto credere alla sua fidanzata che avesse preso parte di una setta. A causa di manipolazioni varie, Leonardo ha speso tutti i soldi per diventare un loro adepto e si è fatto recapitare a casa dei manuali che lo istruissero, dando loro addirittura importanti somme di denaro.