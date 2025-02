Lortica.it - Le avventure di “Pier del Turrino” tra politica e passioni

Capitolo VIII: le conquiste e le donneJampy, il Giamdidele di Ermelinda o Ermenegilda, si dedica allo studio dellae si laurea all’Università di Molin Nuovo del Coniglio Fritto, discutendo la tesi su “Fiori e carciofi fritti a contorno”. Era una facoltà diculinaria che si elevava dalla massa comune. Ad ogni modo, durante una campagna per la conquista di Città di Castello, passando per le zone del Cerfone,Saccone, Pietro Tarlati, fratello del Vescovo Guido, da Pietramala, invitò il giovane saggio politico a seguirlo. Sostarono con un esercito di circa 1800 uomini e 400 cavalieri anche a Citerna, e qui assaggiarono un ottimo pesce dell’Adriatico. Quando giunsero in quel di Lerchi, si fecero preparare il giorno dopo un bel panino con il salame della zona.