Quotidiano.net - Le 14 bandiere di Elon Musk alle 14:14: il post è un dilemma. Le teorie sul messaggio in codice

Roma, 19 febbraio 2025 - Quattordicini bandierine americane,ate14.14. Il mondo del web, negli Stati Uniti e non solo, sta discutendo su cosa abbia voluto direcon questosu X, in risa a un tweet di Donald Trump in occasione della Giornata del presidente, una festività americana. "Colui che serve la patria non viola alcuna legge", ildel tycoon. Ildinon sarebbe neanche così criptico se non fosse per il numero 14 che si ripete in maniera così insolita. "Non può essere un caso", commentano in molti. Quattoridici è un numero simbolico per i gruppi suprematisti bianchi negli Stati Uniti, in quanto 14 sono le parole che compongono un celebre slogan razzista, coniato da David Lane, vicino al Ku Klux Klan: "We must secure the existence of our people and a future for white children" ("Dobbiamo assicurare la sopravvivenza della nostra gente e un futuro per i bambini bianchi").