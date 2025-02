Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.50 Il presidente Usaè "l'unico leader occidentale" ad aver compreso che irussi per il possibile ingresso ucraino nellasono tra le "cause profonde" del conflitto.Così al la Duma il ministro degli Esteri russo., ha detto, "ha pubblicamente e ad alta voce" riconosciuto la "linea sfacciata" dell'amministrazione Biden come una delle cause.Ora "ripulire l'eredità" di Biden,hache è "importante non cessate fuoco ma pace sostenibile basata su eliminazione delle cause profonde del conflitto".