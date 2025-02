Lanazione.it - Lavoro nero e assunzioni irregolari: sospese due attività nell’aretino

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 19 febbraio 2025 – L'Ispettorato deldi Arezzo ha disposto la sospensione di duea causa dell'impiego illecito di personale non regolarmente assunto. Le violazioni nel settore edile Tra i casi più significativi figura un cantiere edile in Valtiberina, impegnato in operazioni di demolizione. La ditta appaltatrice, con sede legale esterna alla provincia di Arezzo, impiegava tre lavoratori completamente privi di regolare contratto. Gli ispettori, dopo aver confermato sui registri elettronici l'assenza di coperture contrattuali e assicurative, hanno disposto l'interruzione delledel cantiere, dato che si superava il limite del 10% di lavoratori impiegati in, stabilito dalla legge. Inoltre, sono state comminate sanzioni di 8mila euro per infrazioni legate alla sicurezza sui luoghi di