Anteprima24.it - Laviano, Truffa superbonus: sindaco interrogato dal Gip. I legali: “Dimostrerà la sua innocenza”

Tempo di lettura: 2 minuti(Sa). È durato circa due ore l’rio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari Valeria Campanile, deldel Comune di, Oscar Imbriaco, dimessosi nelle scorse ore e indagato, insieme ad altri dodici persone, tra imprenditori e tecnici, nella maxi inchiesta avviata nel 2023 dalla Guardia di Finanza, sulladel110% alle casette prefabbricate del villaggio antistress di. Oggi, il primo cittadino che ieri sera ha ufficializzato le sue dimissioni in consiglio comunale a seguito dell’inchiesta che lo ha travolto, accompagnato dai difensori Francesco Marciello e Marcello Feola, si è recato dinanzi al Gip Valeria Campanile e al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Salerno, Carlo Rinaldi, per sottoporsi all’rio sulla maxinchiesta.