Ilrestodelcarlino.it - L’autostrada chiude una notte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Altradi traffico intenso sulla SS 16. SulA14 Bologna-Taranto, per consentire i lavori del piano di interventi finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, dalle 22 di domani alle 6 di venerdì 21 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni di marcia. Di conseguenza tutta la viabilità autostradale sarà dirottata sulla statale Adriatica. Verso sud vige l’uscita obbligatoria al casello di Grottammare e rientro in A 14 al casello di San Benedetto, mentre per chi è diretto verso nord l’uscita obbligatoria e a San Benedetto e rientro a Grottammare. Per tutta la, quindi, il centro abitato di Porto d’Ascoli e di San Benedetto sarà intasato di camion e auto, per cui si raccomanda la massima attenzione a chi si sposta localmente e il cui itinerario prevede il transito o l’attraversamento della Nazionale.