Ilnapolista.it - Lautaro e la bestemmia, Il Giornale: “c’era una telecamera lì, perché non è stato chiesto il sonoro a Dazn?”

Martinez non ha ricevuto alcuna squalifica per la presuntadopo la sconfitta contro la Juventus; questo, a detta del Giudice Sportivo, l’audio non si riusciva a sentire. Ma secondo quanto riportato da Il, è impossibile che non ci fosse il. Il difensore della Sampdoria Ferrari, infatti, ha ricevuto una squalifica per tre giornate nello stesso weekend, senza che fosse inquadrato mentreva.Impossibile che non si riesca a recuperare l’audio delladiIl quotidiano scrive nell’edizione odierna:lo hanno visto milioni di persone. Recuperando l’audio, peraltro, nel caso avrebbe anche potuto dimostrarsi innocente, se lo era. E se non lo era, gli si è risparmiata un’equa punizione. L’arbitro Mariani non ha evidentemente inserito l’episodio nel suo referto.