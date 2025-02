Iodonna.it - L'attore è un padre in lutto in "The Thing with Feathers"

Un giovanedi due figli adolescenti (Benedict Cumberbatch) è letteralmente devastato dalla morte improvvisa e inaspettata dell'amata moglie. La sua realtà si sgretola lentamente quando avverte una presenza maligna, in forma di corvo antropomorfo pieno di piume, che lo perseguita nella sua stessa casa, un vero e proprio essere demoniaco. Questo, in estrema sintesi quello che accade in 'The' (letteralmente la cosa con le piume) adattamento di un racconto di Max Porter rivisitato e diretto da Dylan Southern passato alla Berlinale fuori concorso.