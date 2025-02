Anteprima24.it - Latina-Benevento, partita la prevendita: i pontini chiamano a raccolta i tifosi

Tempo di lettura: < 1 minutoE’alle 16 e proseguirà fino alle ore 19 di venerdì laper il matchin programma sabato 22 febbraio alle 17:30 allo stadio “Francioni”. I tagliandi sono acquistabili sul circuito Ciaotickets (CLICCA QUI), on line e nelle rivendite fisiche. A disposizione per igiallorossi 1500 biglietti al costo di 12€ comprensivo dei diritti di. Per questa trasferta l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive non ha previsto nessun fattore di rischio, motivo per il quale i biglietti per il settore ospiti sono acquistabili anche senza essere in possesso della fidelity card. Nel frattempo, considerando l’importanza della sfida in chiave salvezza per il club laziale, per favorire un maggiore afflusso diha fissato prezzi estremamente popolari mettendo in vendita i tagliandi per i settori Curva e Gradinata al prezzo di 5€.