Ilfattoquotidiano.it - L’Atalanta completa il disastro italiano in Champions: sconfitta horror contro il Bruges

Eliminata anchenel martedì diLeague, con i nerazzurri che perdono 3 a 1ila Bergamo nello spareggio per gli ottavi. Gasperini porta in panchina Lookman e sceglie Cuadrado per ribaltare il 2 a 1 dell’andata davanti al pienone del Gewiss Stadium: missione fattibile, anche se i nerazzurri cominciano che peggio non si può. Dopo l’inizio aggressivo ilsi ritrova in area con due giocate meravigliose: prima De Cuyper, poi Jutgla liberano Talbi che trova l’unico angolo possibile, tra le gambe di Djimsiti, per battere Carnesecchi e portare in vantaggio i belgi dopo 2 minuti.riprende con il solito piglio ultrafisico, trovando anche il gol con Retegui che però è in fuorigioco, ma ilsi mostra pericolosissimo in ogni ripartenza: ruba una palla a centrocampo e Jashari si fa beffe della difesa bergamasca sparando addosso a Carnesecchi, Talbi è ancora il più lesto di tutti e fa due a zero.