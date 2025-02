Dday.it - L'asteroide 2024 YR4 detiene ora il primato per il rischio di impatto più alto mai registrato

La NASA dà la probabilità didell'nel 2032 al 3,1%, l'ESA al 2,8%, superando il record precedente detenuto da Apophis. Per ora non c'è motivo di allarmismo: la probabilità dicon ogni probabilità andrà a zero con le successive osservazioni.