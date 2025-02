Amica.it - Lash day 2025: come prendersi cura delle ciglia, ogni giorno

Leggi su Amica.it

In tempi in cui, o quasi, c’è una ricorrenza, nell’agendabeauty addicted non poteva certo mancare ilday, la Giornata nazionale dedicata alle, che cade il 19 febbraio. Istituita nel 2015 da un’azienda di Glasgow specializzata infinte, in pochi anni ha rapidamente varcato i confini britannici, occasione per celebrare il potere dello sguardo, sempre in primo piano quando si parla di bellezza. Non soloday:tutto l’annoC’è chi hanaturalmente lunghe e chi deve accontentarsimezze misure, mentre quando l’età avanza spesso si è tutte nella stessa barca, conpiù sottili e fragili. Incaso, prenderseneè il primo passo fondamentale, anche perché spesso si ci affanna nella ricerca del mascara perfetto dimenticando che cosìper la pelle anche in fatto dila base è tutto.