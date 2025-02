Iodonna.it - L'appuntamento al Lingotto Fiere di Torino è da giovedì 15 a lunedì 19 maggio. Ad aprire ufficialmente la kermesse letteraria la scrittrice e drammaturga francese Yasmina Reza con una lectio magistralis

si prepara ad accogliere, dal 15 al 192025, la XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro, un evento che si conferma come uno dei più importanti appuntamenti culturali a livello europeo. Quest’anno, il tema scelto è “Le parole tra noi leggere“, un oal romanzo di Lalla Romano pubblicato nel 1969 e un verso di Eugenio Montale, che invita a riscoprire il potere delle parole come strumento di connessione, dialogo e comprensione reciproca. Incontro e immaginazione: al via il 36esimo Salone del Libro diX Leggi anche › Tre libri per accendere la speranza nel domani Salone del Libro di2025: il programma, gli ospiti e gli eventi specialiSotto la direzione editoriale di Annalena Benini, il Salone si propone di offrire ai visitatori un’esperienza ricca e stimolante, con un programma che spazia tra letteratura, arte, cinema, musica e molto altro.